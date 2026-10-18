Элизабет Абраамян стала первой россиянкой, выигравшей ЧЕ по настольному теннису

Российская теннисистка Элизабет Абраамян впервые в истории отечественного настольного тенниса завоевала золото чемпионата Европы в женском одиночном разряде. В решающем матче турнира в Любляне она обыграла представительницу Германии Аннетт Кауфманн со счётом 4:3.

Финал получился напряжённым: для определения чемпионки соперницам потребовались все семь партий. Победу в решающей игре одержала россиянка, установив новый рекорд для отечественного настольного тенниса.

До этого лучшим результатом российских спортсменок в одиночном разряде на чемпионатах Европы оставалась бронза. В 2007 году награду завоевала Ирина Котихина, а в 2015-м её достижение повторила Полина Михайлова. Среди российских мужчин наивысшим достижением также была бронзовая медаль. Её в 2009 году выиграл Фёдор Кузьмин.

Абраамян уверенно прошла предыдущие стадии соревнований. В четвертьфинале она победила представительницу Уэльса Анну Хёрси и гарантировала себе первую медаль взрослого чемпионата Европы. Теперь российская спортсменка завершила выступление с историческим золотом.

Чемпионат Европы проходит в столице Словении с 11 по 18 октября. Победа Абраамян стала главным достижением российских участников турнира в одиночном разряде.

Ранее Мирра Андреева снялась с турнира WTA 1000 в Ухане из-за изменений в расписании, её место в сетке займёт американка Ива Йович, сообщили организаторы. Накануне россиянка играла в финале в Пекине, где уступила Чжэн Циньвэнь (5:7, 4:6), и после этого должна подняться на третью строчку рейтинга. Турнир в Ухане проходит 12–18 октября на харде.