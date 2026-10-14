Медведев обыграл внука советского футболиста и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом свыше $9,4 млн. В матче четвёртого круга россиянин в двух сетах обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 и продолжалась 1 час 24 минуты. Медведев, получивший на турнире пятый номер посева, не отдал сопернику ни одного сета и решил исход матча без тай-брейков.

Победа позволила россиянину ещё сильнее увеличить преимущество в личном противостоянии с Циципасом. Теперь счёт их встреч составляет 11:5 в пользу Медведева. Соперничество двух теннисистов продолжается уже несколько лет и неоднократно становилось одним из самых принципиальных в ATP-туре.

Путь россиянина по сетке в Шанхае при этом не был совсем простым. Во втором круге Медведев уступил первый сет немцу Яну-Леннарду Штруффу, но затем переломил встречу — 4:6, 6:4, 6:3. Следующий матч против чеха Далибора Сврчины прошёл значительно спокойнее и закончился победой россиянина 6:2, 6:3.

Циципас перед встречей с Медведевым также успел провести несколько уверенных матчей. Грек сначала прошёл Лучано Дардери, а затем в трёх сетах выбил одного из лидеров посева Тейлора Фритца. Однако остановить Медведева ему не удалось.

За выход в полуфинал россиянин сыграет с победителем встречи американца Томми Пола и бельгийца Зизу Бергса. Этот матч определит следующего соперника Медведева в борьбе за место в четвёрке сильнейших.

30-летний Медведев занимает шестое место в мировом рейтинге ATP. Шанхай для него уже является победным турниром: в 2019 году россиянин завоевал здесь титул, обыграв в финале Александра Зверева.

Успешно складывается для Медведева и нынешний азиатский отрезок сезона. В конце сентября он выиграл турнир ATP 250 в Ханчжоу, победив в российском финале Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:4. Этот титул стал для Медведева 24-м в карьере и третьим в сезоне.

Стефанос Циципас — греческий теннисист из спортивной семьи. Его мать Юлия Сальникова была советской теннисисткой: в 1980-х она входила в число сильнейших в СССР. Дед Циципаса по материнской линии — Сергей Сальников, знаменитый советский футболист, олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР.