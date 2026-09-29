Медведев обыграл Рублёва в первом за 3,5 года российском финале в ATP

Даниил Медведев стал победителем турнира ATP 250 в китайском Ханчжоу, обыграв в первом за 3,5 года российском финале Андрея Рублёва. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 6:4.

Для Медведева этот трофей стал третьим в нынешнем сезоне. Ранее россиянин выиграл турниры в Брисбене и Дубае. В Ханчжоу он завоевал 24-й титул на уровне ATP.

По ходу нынешних соревнований первая ракетка России последовательно прошёл Валентина Руайе, Коулмена Вонга и двух соотечественников. В полуфинале Медведев также со счётом 7:5, 6:4 победил Романа Сафиуллина.

Рублёв перед решающим матчем добрался до отметки в 400 побед на уровне ATP. В полуфинале он уверенно разобрался с французом Кирианом Жаке — 7:6 (7:0), 6:1.

Финал в Ханчжоу стал десятым очным матчем Медведева и Рублёва на уровне ATP. До него Даниил вёл в личных встречах 7:2, а теперь преимущество увеличилось до 8:2. Ранее единственный их финал состоялся в Дубае в 2023 году и также завершился победой Медведева. Кроме того, выход в финал Ханчжоу стал для него 38-м решающим матчем на харде за карьеру, благодаря чему он вошёл в десятку лучших игроков по этому показателю.

Ранее Life.ru писал о выходе Медведева и Рублёва в российский финал турнира в Ханчжоу. Тогда Медведев победил Сафиуллина, а Рублёв — Жаке.