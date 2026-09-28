Российский финал: Медведев и Рублёв разыграют титул на турнире ATP с призовыми в $1 млн

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP 250 в китайском Ханчжоу с призовым фондом более 1 миллиона долларов.. В полуфинале первая ракетка России обыграл соотечественника Романа Сафиуллина.

Матч завершился победой Медведева со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Для 6-й ракетки мира этот финал станет уже четвёртым в сезоне. В решающем матче соревнований россиянин встретится с Андреем Рублёвым. Общий призовой фонд турнира 2026 года составляет 1 039 090 долларов, а победитель одиночного разряда получит 158 065 долларов и 250 рейтинговых очков.

Для теннисистов это будет второй финал друг против друга на турнирах ATP. Впервые они сыграли за титул в 2023 году в Дубае — тогда победу одержал Медведев. Помимо спортивного соперничества, теннисистов связывает личная история: Рублёв является крёстным отцом старшей дочери Медведева Алисы.

Ранее Life.ru рассказывал о выступлениях Даниила Медведева на турнирах ATP. Теннисист в 2026 году уже завоевал несколько титулов, включая победы на соревнованиях в Брисбене и Дубае.