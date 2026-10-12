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Регион
Опубликовано 12 октября, 11:05

Мирра Андреева снялась с турнира WTA 1000 в Ухане

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Российская теннисистка Мирра Андреева отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в китайском Ухане. Причиной стали изменения в расписании, сообщили организаторы соревнования.

Место Андреевой в сетке займёт американка Ива Йович. О снятии россиянки с турнира 12 октября сообщила WTA. Накануне Андреева выступала в финале турнира в Пекине, где уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 5:7, 4:6. После этого результата россиянка должна подняться на третью строчку мирового рейтинга.

Турнир в Ухане относится к серии WTA 1000 и проходит на хардовом покрытии. Основная сетка соревнований стартует 12 октября и завершится 18 октября.

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Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева одержала 50-ю победу в нынешнем сезоне и сравнялась по этому показателю с американкой Джессикой Пегулой. Юбилейный успех 19-летней спортсменке принёс полуфинальный матч турнира WTA-1000 в Пекине, где она уверенно обыграла чешку Николу Бартунькову.

Больше новостей о российских теннисистах, международных турнирах и результатах матчей — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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