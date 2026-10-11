Бублик в истерике разбил руку до крови из-за проигранного сета в Шанхае

Казахстанский теннисист Александр Бублик разбил руку до крови во время матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае. После проигранного первого сета спортсмен в ярости сломал ракетку и повредил оборудование у корта, из-за чего ему потребовался медицинский тайм-аут.

Александр Бублик. Видео © Х / KalshiTen

Встреча с американцем Брэндоном Накашимой началась для Бублика неудачно: первый сет он уступил на тай-брейке со счётом 6:7 (7:9). После этого теннисист несколько раз ударил ракеткой о покрытие, а затем повредил крышку стоявшего рядом контейнера с напитками. В результате он порезал руку, и медицинскому персоналу пришлось наложить повязку.

Несмотря на травму, Бублик продолжил игру. Вторую партию он выиграл со счётом 6:3, а затем забрал и решающий сет — 7:6 (7:5). Таким образом, казахстанец одержал победу и вышел в следующий круг соревнований.

В следующем матче Бублик встретится с немцем Александром Зверевым, занимающим второе место в рейтинге ATP. Турнир Rolex Shanghai Masters проходит с 1 по 12 октября. Призовой фонд соревнований превышает девять миллионов долларов.

Ранее Александр Бублик попал в ДТП в Шанхае, когда собирался выйти из такси: в открытую дверь врезалась машина, которой управляла девушка. Казахстанский спортсмен уточнил в своём телеграм-канале, что не пострадал.