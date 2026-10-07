Теннисист Бублик попал в ДТП в Шанхае

Александр Бублик попал в ДТП в Шанхае, когда собирался выйти из такси: в открытую дверь врезалась машина, которой управляла девушка. Казахстанский спортсмен уточнил в своём телеграм-канале, что не пострадал.

Теннисист Бублик рассказал о ДТП в Шанхае, в котором избежал травмы. Видео © Telegram/ Александр Бублик

По словам спортсмена, за рулём врезавшегося автомобиля находилась девушка. Удар выгнул дверь такси в обратную сторону, однако сам пассажир не пострадал.

«Девушка снесла дверь просто. Хорошо, что ногу не высунул», — сказал Александр.

Бублик находится в Китае для участия в турнире серии «Мастерс». Его первая встреча в Шанхае запланирована на 10 октября — соперником станет чешский теннисист Томаш Махач.

В конце сентября Бублик выступал за сборную мира на Кубке Лейвера в Лондоне. Победу на турнире одержала команда Европы: решающее очко ей принёс Александр Зверев, обыгравший американца Лернера Тьена. Для европейцев этот трофей стал шестым.