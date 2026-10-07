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Опубликовано 7 октября, 22:08

Теннисист Бублик попал в ДТП в Шанхае

Обложка © Telegram/ Александр Бублик

Обложка © Telegram/ Александр Бублик

Александр Бублик попал в ДТП в Шанхае, когда собирался выйти из такси: в открытую дверь врезалась машина, которой управляла девушка. Казахстанский спортсмен уточнил в своём телеграм-канале, что не пострадал.

Теннисист Бублик рассказал о ДТП в Шанхае, в котором избежал травмы. Видео © Telegram/ Александр Бублик

По словам спортсмена, за рулём врезавшегося автомобиля находилась девушка. Удар выгнул дверь такси в обратную сторону, однако сам пассажир не пострадал.

«Девушка снесла дверь просто. Хорошо, что ногу не высунул», — сказал Александр.

Бублик находится в Китае для участия в турнире серии «Мастерс». Его первая встреча в Шанхае запланирована на 10 октября — соперником станет чешский теннисист Томаш Махач.

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В конце сентября Бублик выступал за сборную мира на Кубке Лейвера в Лондоне. Победу на турнире одержала команда Европы: решающее очко ей принёс Александр Зверев, обыгравший американца Лернера Тьена. Для европейцев этот трофей стал шестым.

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Полина Никифорова
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