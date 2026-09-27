Три российских теннисиста сыграют в полуфинале турнира ATP в Ханчжоу

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира ATP 250 в китайском Ханчжоу. В четвертьфинале он обыграл представителя Гонконга Коулмена Вонга.

Матч завершился победой россиянина со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3. Медведев выступает на соревновании в статусе первого номера посева, тогда как его соперник не получил номер при жеребьёвке.

В полуфинале первая ракетка России сыграет с соотечественником Романом Сафиуллиным. Тот также не имеет номера посева на турнире.

Соревнование в Ханчжоу относится к категории ATP 250. Общий призовой фонд турнира превышает 1 млн долларов. Действующим победителем соревнований является представитель Казахстана Александр Бублик.

Ранее в полуфинал турнира в Ханчжоу пробился Андрей Рублёв. Россиянин хотел победить так сильно, что даже разбил руку в кровь. За выход в решающий матч он поборется с французом Кирианом Жаке.