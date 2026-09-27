Рублёв разбил руку в кровь во время матча ATP в Китае

Российский теннисист Андрей Рублёв травмировал руку во время напряжённого матча с французом Юго Гастоном на турнире ATP 250 в китайском Ханчжоу. Во втором сете спортсмен ударил по рекламному щиту и разбил руку в кровь.

Инцидент произошёл при счёте 5:5 и 30:15. Россиянину потребовалась медицинская помощь, из-за чего встречу ненадолго прервали. После обработки повреждения Рублёв вернулся на корт и продолжил борьбу.

Первую партию россиянин уступил на тай-брейке — 6:7 (6:8), но во второй сумел сравнять счёт, также дожав соперника на тай-брейке — 7:6 (7:4). В решающем сете Рублёв уже уверенно разобрался с французом — 6:1. Матч продолжался 2 часа 52 минуты.

Победа вывела россиянина в полуфинал турнира. За место в решающем матче он поборется с ещё одним представителем Франции — Кирианом Жаке, занимающим 107-е место в мировом рейтинге.

В конце августа Рублёв одержал тяжёлую пятисетовую победу над финном Отто Виртаненом на старте US Open. Россиянин проиграл две первые партии, однако сумел переломить ход встречи и пробиться во второй круг.