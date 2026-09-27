Роман Сафиуллин спустя 32 месяца вышел в полуфинал турнира ATP

Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в полуфинал турнира ATP в китайском Ханчжоу. В следующем раунде он сыграет против соотечественника Даниила Медведева.

В четвертьфинале 102-я ракетка мира победил представителя Китая Бу Юньчаокэтэ, занимающего 111-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3. За матч Сафиуллин выполнил 15 эйсов, тогда как его соперник — пять. Россиянин также реализовал три из четырех брейк-пойнтов.

Для теннисиста этот полуфинал станет первым на турнирах ATP с января 2024 года. Тогда в австралийском Брисбене он уступил датчанину Хольгеру Руне. После выхода в полуфинал Сафиуллин поднялся на 84-е место в live-версии рейтинга ATP. В текущем сезоне он показал лучший результат среди российских игроков на Уимблдоне, где дошёл до четвертого круга.

В Лондоне спортсмен прошел три раунда квалификации, затем обыграл Андрея Рублева в основной сетке, а в 1/8 финала уступил сербу Новаку Джоковичу.

Тем временем Медведев победил в четвертьфинале гонконгского теннисиста Коулмена Вонга. В другом полуфинале встретятся Андрей Рублев и француз Кириан Жаке.