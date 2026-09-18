Тарпищев: Андрееву «обрабатывают» для смены спортивного гражданства

Российскую теннисистку Мирру Андрееву пытаются склонить к смене спортивного гражданства. Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя переход Анны Блинковой под французский флаг.

«У нас многих обрабатывают, чтобы ушли, и Андрееву», — сказал Тарпищев нашим коллегам из ТАСС.

По словам главы ФТР, российская федерация не располагает контрактными механизмами, которые позволяли бы удерживать спортсменов. Среди факторов, подталкивающих теннисистов к смене спортивного гражданства, он назвал сложности с визами, подорожание перелётов и стремление игроков выступать там, где им проще организовать международную карьеру.

Заявление прозвучало после того, как 28-летняя Анна Блинкова стала представлять Францию. На проходящем в Сан-Паулу турнире WTA она уже указана как французская теннисистка. При этом в отдельных будущих заявочных листах WTA пока сохраняется российское обозначение, что может быть связано с тем, что базы обновляются не одновременно.

Мирре Андреевой 19 лет. По состоянию на 18 сентября она занимает пятое место в одиночном рейтинге WTA. В июне россиянка выиграла «Ролан Гаррос» — первый турнир Большого шлема в своей карьере, а на US Open дошла до четвертьфинала.

В 2024 году Андреева вместе с Дианой Шнайдер завоевала серебро Олимпийских игр в Париже в парном разряде.