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Регион
Опубликовано 17 сентября, 18:57

Теннисистка Блинкова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Францию

Анна Блинкова. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Анна Блинкова. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Францию на международных турнирах. Изменения появились в списках Женской теннисной ассоциации, информацию подтверждает Le Parisien. 28-летняя уроженка Москвы занимает 94-е место в мировом рейтинге WTA.

Блинкова уже несколько лет тренируется во Франции, в том числе в Elite Tennis Center в Каннах. В 2023 году похожий путь прошла другая уроженка России Варвара Грачёва, которая также получила французское гражданство.

Лучшим результатом Блинковой в рейтинге WTA остаётся 34-е место, которого она достигла в 2023 году. В одиночном разряде спортсменка выигрывала турниры WTA в Клуж-Напоке в 2022 году и Цзюцзяне в 2025-м.

В 2026 году теннисистка продолжает выступать в основном туре. Перед сменой спортивного гражданства она дошла до финала турнира WTA 125 в Барранкилье, а на этой неделе играет на соревнованиях в Сан-Паулу.

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Ранее Life.ru рассказывал, что уроженка Москвы Елена Рыбакина впервые в карьере возглавила мировой рейтинг WTA. Представляющая Казахстан теннисистка сместила с первой строчки белоруску Арину Соболенко. Лидерство в рейтинге Рыбакина гарантировала себе после выхода в полуфинал US Open, а официальный статус первой ракетки мира получила после обновления списка 14 сентября.

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Юрий Лысенко
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