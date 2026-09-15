Не сдержалась после поражения: Соболенко заплатит $7,5 тыс. за разбитую ракетку
Соболенко оштрафовали на $7,5 тыс. за разбитую после финала US Open ракетку
Обложка © TASS/AP/Adam Hunger
Арина Соболенко получила штраф в размере 7,5 тысячи долларов после эмоциональной реакции на поражение в финале US Open. Санкция за разбитую ракетку указана в списке организаторов турнира, который опубликовал теннисный журналист Михал Самульски в соцсети Х.
После завершения решающего матча белорусская спортсменка села на скамейку, а затем несколько раз ударила ракеткой о покрытие и сломала её. Позже к теннисистке приблизился оператор, которого она нецензурно попросила оставить её в покое.
В финале Соболенко уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Рыбакина впервые выиграла Открытый чемпионат США.
В опубликованном перечне штрафов фигурируют и другие участницы соревнований. Россиянку Полину Яценко обязали выплатить пять тысяч долларов за нарушение правил, связанных с тренерскими подсказками, во встрече второго круга с Соболенко.
Самую крупную санкцию получила аргентинка Луисина Джованнини — 20 тысяч долларов. Она отказалась продолжать матч первого круга квалификации против итальянки Лючии Бронцетти спустя 17 минут при счёте 0:5. Организаторы сочли её выступление не соответствующим профессиональным стандартам.
Ранее Life.ru рассказывал, что Елена Рыбакина впервые возглавила мировой рейтинг WTA, сместив с первой строчки Арину Соболенко. Новый статус представительница Казахстана получила после триумфа на US Open.
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