Сборная Европы выиграла Кубок Лейвера после победы Зверева

Сборная Европы обыграла команду мира и в шестой раз стала победителем Кубка Лейвера. Решающее очко европейцам принёс немец Александр Зверев.

В заключительный день турнира в Лондоне Зверев встретился с американцем Лернером Тьеном и одержал победу в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:3. Благодаря этому результату сборная Европы набрала необходимые для завоевания трофея 13 очков.

Перед решающей встречей европейцы укрепили преимущество благодаря Флавио Коболли и Якубу Меншику. В парном матче итальянец и чех обыграли Тейлора Фрица и Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:3.

В составе победителей также выступали Карлос Алькарас, Рафаэль Ходар и Каспер Рууд. Соперниками европейцев были Фриц, Тьен, де Минор, Брендон Накашима, Александр Бублик и Франсиско Серундоло.

Кубок Лейвера проводится с 2017 года и назван в честь австралийского теннисиста Рода Лейвера. Европа выиграла первые четыре розыгрыша турнира, а затем вернула трофей в 2024 году. Сборная мира побеждала в 2022, 2023 и 2025 годах. В 2020-м соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.

Нынешний Кубок Лейвера стал девятым в истории и прошёл на лондонской арене O2. Для Зверева этот титул стал шестым в составе сборной Европы: ранее немец выигрывал турнир в 2017, 2018, 2019, 2021 и 2024 годах.

Тем временем три российских теннисиста вышли в полуфинал турнира в Китае. Один из них точно сыграет в решающем матче.