Серене Уильямс — 45: как девочка с кортов Комптона стала величайшей теннисисткой поколения

26 сентября Серене Уильямс исполняется 45 лет. Life.ru рассказывает, как отец Ричард придумал невероятный план для дочерей, почему Винус была одновременно сестрой и главным соперником Серены, сколько она заработала, как едва не умерла после родов и зачем в 2026 году неожиданно снова взяла ракетку.

26 сентября 2026 года Серене Уильямс исполняется 45 лет. Ещё несколько месяцев назад этот юбилей можно было бы описывать как день рождения великой спортсменки после завершения карьеры. Но Серена сломала и этот сценарий: летом 2026-го после почти четырёх лет без профессионального тенниса она неожиданно вернулась на корт.

Сначала Уильямс сыграла в паре, затем получила wild card в одиночный разряд Уимблдона. В первом круге она в трёх сетах уступила австралийке Майе Джойнт. На US Open Серена дошла до четвертьфинала микста вместе с Карлосом Алькарасом, а затем спустя четыре года снова вышла в паре с Винус: сёстры проиграли Майе Джойнт и Чжань Хаоцин только на решающем тай-брейке после более чем трёх часов борьбы.

Самое показательное произошло уже после US Open. Серена заявила, что не рассматривает происходящее как полноценное многолетнее возвращение. Сейчас её жизнь, по её собственным словам, в основном состоит из бизнеса и инвестиций, а теннис снова стал способом получать удовольствие и показать двум дочерям ту Серену, о которой они прежде могли узнать разве что из учебников и старых видео.

Так что к 45 годам история Уильямс удивительным образом замкнулась. Девочка, которая тренировалась на потрёпанных общественных кортах Комптона, вернулась на крупнейшие арены уже не потому, что ей требовался ещё один титул или чек. Ей действительно больше нечего доказывать.

Ричард Уильямс: отец, который решил воспитать чемпионок

Серена Джамека Уильямс родилась 26 сентября 1981 года в Сагино, штат Мичиган. Вскоре семья оказалась в калифорнийском Комптоне. Теннис тогда был спортом, который трудно было представить естественной дорогой для семьи Уильямсов: отец Ричард и мать Орасин Прайс сами не были профессиональными игроками и осваивали игру по книгам и видеозаписям.

Но у Ричарда была идея, казавшаяся почти безумной: сделать младших дочерей Винус и Серену мировыми звёздами тенниса. В воспоминаниях семьи фигурирует знаменитый план примерно на 78 страниц, в котором отец заранее расписал дорогу дочерей к профессиональному спорту.

Тренироваться приходилось не в элитной академии, а на общественных площадках около дома в Комптоне. Покрытие было плохим, вокруг происходили вещи, далёкие от мира дорогих теннисных клубов. Но именно эти корты стали одной из главных частей легенды сестёр Уильямс. Позже семья переехала во Флориду, где девочки тренировались в академии Рика Маччи. При этом Ричард сознательно ограничивал их участие в юниорских турнирах: он опасался раннего выгорания и хотел оставить дочерям время на образование.

За яркой фигурой отца иногда теряется Орасин. Между тем мать тоже училась теннису, тренировала дочерей и была одним из людей, на которых держалась вся система. Историю Серены правильнее считать не чудом одного эксцентричного тренера, а семейным проектом, который в итоге изменил женский теннис.

Винус и Серена: главный соперник жил в соседней комнате

Сёстры Винус и Серена Уильямс вместе выиграли 14 турниров Большого шлема в парном разряде и три олимпийских золота. Фото © ТАСС / RICK STEVENS / АР

Первой звездой должна была стать Винус. Она старше Серены на 15 месяцев, раньше вышла в профессиональный тур и раньше добралась до финала турнира Большого шлема. На первых порах младшую Уильямс публика действительно воспринимала как «сестру Винус».

Потом роли изменились.

Первый одиночный турнир Большого шлема Серена выиграла на US Open в 1999 году в 17 лет, победив в финале Мартину Хингис. В следующие десятилетия она собрала 23 титула Большого шлема в одиночном разряде — рекорд женского тенниса Открытой эры. На её счету семь Australian Open, три Roland Garros, семь Уимблдонов и шесть US Open.

При этом именно Винус снова и снова оказывалась по другую сторону сетки. Сёстры встречались даже в финалах крупнейших турниров, а затем выходили на тот же корт как команда. Вместе они выиграли 14 женских парных турниров Большого шлема и три олимпийских золота в паре.

Серена говорила о парадоксе этих матчей: победа над сестрой никогда не ощущалась совсем обычной победой. Именно Винус была человеком, с которым приходилось делить детство, тренировки, славу — и главный теннисный трон.

И поэтому их совместный выход на US Open в сентябре 2026 года выглядел почти идеальным эпилогом: на одном корте снова оказались две девочки из Комптона, только теперь одной 45, другой — 46.

23 Больших шлема, 319 недель первой ракеткой: главные рекорды Серены Уильямс

Цифры объясняют масштаб Уильямс лучше любого эпитета.

Серена выиграла 73 турнира WTA в одиночном разряде, а первую строчку мирового рейтинга занимала в общей сложности 319 недель. Один из её периодов лидерства продолжался 186 недель подряд — столько же, сколько рекордная серия Штеффи Граф.

У неё 23 одиночных титула Большого шлема. Больше среди женщин в абсолютной исторической статистике только у Маргарет Корт — 24, однако 11 из них Корт получила до начала Открытой эры. Серена остаётся рекордсменкой именно современной профессиональной эпохи.

Если добавить 14 женских парных и два смешанных парных титула, получается 39 побед на турнирах Большого шлема.

Ещё четыре золотые медали Уильямс выиграла на Олимпиадах: три в паре с Винус и одну в одиночном разряде в Лондоне в 2012 году. Она стала единственной теннисисткой, которая оформила карьерный Golden Slam и в одиночке, и в паре.

Дважды Серена одновременно владела всеми четырьмя титулами Большого шлема — в 2002–2003 и 2014–2015 годах. Это не календарный Большой шлем, но настолько редкий результат получил собственное имя — Serena Slam.

Сколько заработала Серена Уильямс

Ещё один рекорд Серены находится не на табло.

До возвращения в 2026 году Уильямс заработала на корте $94,8 млн призовых — больше любой теннисистки в истории. Сам камбэк финансовой необходимости точно не имел: к концу августа её призовые за 2026 год составляли всего около $132 тыс. на фоне совсем других доходов вне спорта.

Forbes в 2026 году оценивал состояние Уильямс примерно в $400 млн и называл её богатейшей женщиной мира среди тех, чьё состояние было создано прежде всего благодаря собственной спортивной карьере. За предыдущие 12 месяцев издание оценивало её заработок примерно в $40,1 млн, причём почти вся сумма пришла не с корта.

Это принципиальная часть истории Серены. Она оказалась одной из первых спортсменок такого масштаба, которая попыталась перейти от роли дорогого рекламного лица к роли владельца и инвестора.

Серена Уильямс как бизнесвумен: что такое Serena Ventures

Инвестициями Уильямс начала заниматься задолго до завершения основной части теннисной карьеры. Serena Ventures появилась ещё в 2014 году, хотя долгое время проект работал почти незаметно для публики.

Позднее инвестиционная компания сосредоточилась прежде всего на стартапах ранних стадий, включая проекты женщин и предпринимателей из групп, которые традиционно получали меньшую долю венчурного капитала. В 2022 году первый институциональный фонд Serena Ventures привлёк $111 млн. К 2026 году речь шла уже более чем о сотне инвестиций и 16 компаниях, достигших оценки в $1 млрд.

Есть и другие проекты. Уильямс владеет долей в клубе НФЛ Miami Dolphins, развивает продакшен Nine Two Six Productions, запускала собственную одежду S by Serena, а сейчас стоит за косметическим брендом WYN Beauty. Последний строится вокруг идеи макияжа для активного образа жизни и изначально разрабатывался с учётом более глубоких оттенков кожи.

Для Серены это продолжение той же стратегии, что и в теннисе: не просить место за уже существующим столом, а попытаться самой стать человеком, который решает, кому дадут возможность.

Муж Серены Уильямс и её дети

Серена Уильямс с мужем Алексисом Оганяном и дочерьми Олимпией и Адирой. Фото © ТАСС / IMAGO / Colorsport

В 2017 году Серена вышла замуж за сооснователя Reddit Алексиса Оганяна. В семье две дочери — Алексис Олимпия Оганян-младшая, родившаяся в 2017 году, и Адира Ривер, появившаяся на свет в августе 2023-го.

Но материнство для Уильямс оказалось совсем не глянцевой историей.

Australian Open 2017 года Серена выиграла, уже находясь на раннем сроке беременности. Финал она сыграла против Винус и завоевала свой 23-й одиночный титул Большого шлема.

После рождения Олимпии всё едва не закончилось трагедией. Уильямс перенесла экстренное кесарево сечение, затем столкнулась с тромбоэмболией лёгочной артерии и другими осложнениями, потребовавшими нескольких медицинских вмешательств. Восстановление заняло месяцы.

И всё же уже в 2018 году она вернулась в большой теннис.

Возвращение после родов: четыре финала и титул, которого не случилось

Возможно, главный незавершённый сюжет карьеры Серены — попытка догнать Маргарет Корт.

После рождения первой дочери Уильямс четырежды доходила до финалов турниров Большого шлема: на Уимблдоне и US Open в 2018-м и снова на тех же турнирах в 2019-м. Она проиграла Анжелике Кербер, Наоми Осаке, Симоне Халеп и Бьянке Андрееску. 24-й титул так и не пришёл.

Зато её возвращение изменило другой аспект женского спорта. После беременности Серена рухнула с вершины рейтинга далеко за пределы первой сотни, и её история стала частью дискуссии о защите рейтинга теннисисток, возвращающихся после рождения детей. USTA впоследствии скорректировала подход к таким спортсменкам.

В 2022 году Уильямс объявила не столько об уходе, сколько об «эволюции» от тенниса к семье и бизнесу. Формулировка тогда казалась красивым способом избежать слова «пенсия». Спустя четыре года выяснилось, что она была ещё и удивительно точной: дверь на корт Серена действительно не закрыла.

Почему одежда Серены Уильямс постоянно становилась событием

Уильямс меняла теннис не только результатами. Её матчи десятилетиями были ещё и модными событиями.

На US Open она выходила в джинсовой юбке и высоких ботинках, носила комбинезоны, экспериментировала с цветами и украшениями. В 2018 году на Roland Garros Серена появилась в чёрном облегающем костюме Nike, который сама связывала в том числе с необходимостью заботиться о кровообращении после проблем со здоровьем. Образ вызвал дискуссию о правилах турнира. В том же году Вирджил Абло создал для неё знаменитое теннисное платье с пачкой.

Для консервативного тенниса это было чем-то большим, чем желание красиво одеться. Серена десятилетиями демонстративно отказывалась выглядеть так, как публика привыкла ожидать от теннисистки. Со временем то, что воспринималось как нарушение традиции, стало частью новой нормы: нынешние звёзды женского тенниса выходят на крупные турниры уже практически как на модный подиум.

Скандалы Серены Уильямс: Индиан-Уэллс, судьи и финал с Осакой

Карьера Уильямс была слишком эмоциональной и слишком долгой, чтобы пройти без конфликтов.

Один из самых болезненных эпизодов случился в Индиан-Уэллсе в 2001 году. После снятия Винус перед полуфиналом с Сереной семью подозревали в договорных матчах. Публика освистала Серену во время финала, а Ричард и Винус рассказывали о расистских оскорблениях на трибунах. После этого сёстры много лет не играли турнир. Серена вернулась туда только в 2015 году, объяснив решение желанием простить произошедшее.

На US Open 2009 года полуфинал против Ким Клейстерс закончился скандалом после того, как судья на линии зафиксировала заступ Серены при подаче. Разъярённая Уильямс вступила с ней в конфликт и получила штрафное очко на матчболе — Клейстерс автоматически вышла в финал.

Но самый известный эпизод произошёл в финале US Open 2018 против Наоми Осаки. Судья Карлос Рамос сначала вынес предупреждение за подсказку тренера, затем наказал Серену очком за сломанную ракетку, а после её слов в адрес арбитра — ещё и геймом за словесное оскорбление. Уильямс утверждала, что не получала подсказки, и резко протестовала против решений судьи. USTA позднее официально подробно изложила последовательность трёх нарушений. Осака выиграла матч 6:2, 6:4.

После ухода из большого спорта Серена Уильямс сосредоточилась на семье, бизнесе и инвестиционных проектах, а в 2026 году вновь вышла на профессиональный корт. Фото © ТАСС / Anthony Behar / Sipa USA

Этот финал надолго превратился из спортивного события в спор о судействе, двойных стандартах, сексизме и допустимых эмоциях спортсменов. Но для самой Осаки вечер оказался особенно тяжёлым: Серена в итоге попросила публику прекратить освистывать церемонию и дать молодой чемпионке насладиться первой победой на турнире Большого шлема.

Зачем Серена вернулась в теннис в 44 года

В июне 2026 года Уильямс снова сыграла профессиональный матч впервые почти за четыре года — в паре с канадкой Викторией Мбоко. Они сразу победили одну из сеяных пар. Life.ru тогда писал о первом матче Серены после возвращения: 44-летняя Серена Уильямс вернулась на корт и сразу выиграла первый матч.

Дальше появились Уимблдон, микст с Карлосом Алькарасом на US Open и ещё одна встреча рядом с Винус.

Но искать здесь погоню за рекордом в 24 Больших шлема, похоже, уже не стоит. 10 сентября Уильямс прямо сказала, что нынешнее возвращение — «ничего долгосрочного». Ей интересно снова быть спортсменкой, матерью и предпринимателем одновременно — и показать дочерям, что эти роли необязательно отменяют друг друга.

В этом смысле возвращение Серены в 2026 году удивительно подходит всей её биографии. Ричард Уильямс когда-то выбрал дочерям путь, для которого почти не существовало готовой инструкции. Винус и Серена вошли в спорт, где на них долго смотрели как на чужих. Серена затем ломала представления о том, как должна выглядеть теннисистка, сколько лет может доминировать чемпионка, может ли мать снова играть финалы Большого шлема и может ли спортивная звезда превратить известность в серьёзный инвестиционный бизнес.

К 45-летию ей уже необязательно выигрывать.

Достаточно выйти на центральный корт — и стадион снова будет ждать, что произойдёт дальше.

FAQ

Сколько титулов Большого шлема у Серены Уильямс?

У Серены 23 титула Большого шлема в одиночном разряде — это рекорд среди женщин в Открытой эре. Кроме того, она выиграла 14 женских парных титулов вместе с Винус и два титула в миксте. Всего — 39 трофеев на турнирах Большого шлема.

Сколько лет Серене Уильямс?

Серена Уильямс родилась 26 сентября 1981 года. 26 сентября 2026 года ей исполняется 45 лет.

Кто муж Серены Уильямс?

Муж теннисистки — предприниматель и сооснователь Reddit Алексис Оганян. Пара поженилась в 2017 году. У них две дочери: Олимпия и Адира.

Какое состояние у Серены Уильямс?

В 2026 году Forbes оценивал состояние Серены Уильямс примерно в $400 млн. Помимо спортивных и рекламных доходов, она занимается венчурными инвестициями и собственными бизнес-проектами.

Серена Уильямс завершила карьеру или продолжает играть?

В 2022 году Уильямс ушла из профессионального тенниса, предпочитая говорить об «эволюции», а не о завершении карьеры. В июне 2026 года она вернулась на профессиональный корт и сыграла несколько турниров, включая Уимблдон и US Open. При этом сама Серена говорит, что не планирует долгосрочного полноценного возвращения.