Теннис против солнца: Почему тени на корте «ломают» игру и вызывают головные боли

Тени на теннисных кортах всё чаще становятся проблемой не только для игроков, но и для зрителей. Как отмечает The Athletic, при определённом освещении они создают визуальные искажения, из-за которых сложнее следить за мячом, а просмотр матчей вызывает усталость и даже головные боли.

Особенно заметно это на травяных турнирах и стадионах со сложной архитектурой, где металлические конструкции, крыши и трибуны отбрасывают резкие тени прямо на корт. В таких условиях часть площадки может быть затемнена, а часть — залита ярким светом, из-за чего мяч и игроки буквально «теряются» в кадре.

Одним из самых обсуждаемых примеров стал турнир в Халле, где дизайн центрального стадиона регулярно формирует необычные тени. Зрители по ТВ и на трибунах жалуются, что картинка становится тяжёлой для восприятия, а глаза быстрее устают при длительном просмотре.

Проблема усугубляется и общими тенденциями в теннисе: игроки уже давно жалуются на качество мячей и покрытий, а также на рост физических нагрузок. В итоге дискомфорт усиливается не только на корте, но и за его пределами — при просмотре трансляций.

Эксперты отмечают, что архитектура стадионов, не всегда изначально рассчитанных под теннис, может напрямую влиять на качество восприятия игры и даже на зрительский интерес.

Кстати, про теннис. Ранее Life.ru писал, что россиянка Мирра Андреева вновь вошла в пятёрку сильнейших игроков мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка поднялась на одну позицию и теперь занимает пятое место. На счету Андреевой 5751 очко.