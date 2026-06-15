Мирра Андреева вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева вернулась в пятёрку лучших в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Она поднялась на одну строчку и теперь занимает пятое место.

На счету Андреевой 5751 очко. При этом на прошлой неделе россиянка не выходила на корт, но всё равно смогла улучшить позицию в классификации.

Подняться выше ей помогла ситуация с Амандой Анисимовой. Американка не защитила очки за прошлогодний финал турнира WTA 500 в Лондоне и опустилась ниже Андреевой. В этом сезоне Анисимова дошла там только до четвертьфинала, где уступила британке Эмме Радукану.

Лидером рейтинга осталась белорусская теннисистка Арина Соболенко. У неё 9090 очков. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана, а тройку замыкает полька Ига Швентек.

Среди россиянок в топ-100 также находятся Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Анастасия Захарова и Алина Корнеева.

Андреевой 19 лет. На её счету шесть титулов под эгидой WTA. Ранее она выиграла Roland Garros, а в 2024 году вместе с Дианой Шнайдер завоевала серебро Олимпийских игр в парном разряде.