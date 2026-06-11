Мирра Андреева уговаривает родителей купить LEGO на призовые «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, что планирует купить на призовые, заработанные на победном «Ролан Гаррос» — 2026. Теннисистка призналась: вроде всё необходимое уже есть.

«Ай, даже не знаю, что хочется, вроде всё есть… Уговариваю маму с папой купить мне ещё один набор LEGO, но они что-то пока не соглашаются (улыбается). Так что посмотрим», — поделилась спортсменка в интервью «Чемпионату».

Дома у неё уже стоят пять собранных экземпляров конструктора — разных. Если родители дадут добро, Мирра отправится в магазин за самым большим набором, чтобы удовольствия хватило надолго.

Среди её коллекции — две гоночные машины «Формулы-1». Возможно, следующей станет ещё одна модель из этой серии, добавила теннисистка.

Напомним, 6 июня российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир «Ролан Гаррос». 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2. Эта победа принесла Андреевой рекордную для России сумму призовых. Кроме того, она возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA).