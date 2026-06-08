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8 июня, 13:10

«Подача стала точной»: Как адская жара повлияла на выступление Андреевой на «Ролан Гаррос»

Спарринг-партнёр Андреевой рассказал о влиянии жары на её игру на «Ролан Гаррос»

Обложка © ТАСС / Aurelien Morissard

Обложка © ТАСС / Aurelien Morissard

Алексей Ватутин, бывший 136-й номер рейтинга ATP, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой, объяснил, как погода повлияла на подготовку россиянки в начале «Ролан Гаррос». По его словам, теннисисты обычно набирают форму от матча к матчу, но в Париже всё оказалось сложнее. На первой неделе турнира стояла сильная жара и духота — до 32°C.

«Даже мы с Миррой тренировались в понедельник-вторник, и физически было очень тяжело. И мячи в такую жару плохо контролируются, высоко отскакивают», — поделился он в беседе с «Чемпионатом».

К концу недели температура снизилась до комфортных 25–27°C. В воскресенье условия стали нормальными. Именно перед матчем с Сораной Кырстей команда провела идеальное занятие. Андреева находилась в хорошем расположении духа.

«Было видно, что мяч сидит на ракетке, и она играет туда, куда хочет. Подача тоже стала более точной», — отметил Ватутин.

После этого момента, добавил спарринг-партнёр, Мирра стала играть лучше всех остальных участниц соревнований.

Мирра – 6 ракетка мира: Андреева поднялась в рейтинге после победы на «Ролан Гаррос»
Мирра – 6 ракетка мира: Андреева поднялась в рейтинге после победы на «Ролан Гаррос»

Напомним, 6 июня российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир «Ролан Гаррос». 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2. Эта победа принесла Андреевой рекордную для России сумму призовых. Кроме того, она возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Дарья Нарыкова
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