«Убегай, забивай, я тебя умоляю!»: 7 легендарных спортивных комментаторов, без которых матч уже не тот

Принято считать, что существует две древнеших профессии. Одна из которых, охватывает все сферы человеческой жизни. Каждый раз, когда вы смотрите матч, скажем, футбольный во время ЧМ, его сопровождает приятный голос, с интересной подачей и высокой экспертностью. 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста! Многие недооценивают эту профессию, но попробуйте убрать диктора из трансляции, и всё веселье пропадёт. Поэтому Life.ru вспоминает семерых комментаторов, которые в своё время изменили отношение к индустрии спортивной журналистики. Вспомним вместе?

Вадим Синявский: голос, который слушала вся страна

Вадим Синявский: первый спортивный комментатор СССР. Фото © Wikipedia

Вадим Синявский фактически научил страну слушать футбол. До него перенести матч с поля в квартиру по радио было невозможной задачей: зрители на стадионе всё видели сами, а радиослушателю нужно было словами передать скорость атаки, шум трибун, напряжение момента и даже движение мяча по полю. Синявский сумел превратить спортивный репортаж в живую картину так, что у людей перед приёмниками возникало ощущение собственного присутствия на матче.

Но судьба у Вадима Синявского была такова, что первый советский футбольный комментатор с 1929 года стал военным корреспондентом и вёл репортажи из осаждённого Севастополя. 1 марта 1942 года на Малаховом кургане он успел сказать в эфире лишь: «Говорит Севастополь!» И рядом разорвалась мина, а Синявский потерял глаз. После войны он вернулся в профессию и ввёл в обиход фразы «гол, гол, гол!» и «вот это да!», которые повторяли за ним поколения комментаторов.

Николай Озеров: актёр МХАТа, подаривший стране крылатую фразу

Николай Озеров и фраза «Такой хоккей нам не нужен». Фото © ТАСС / Сааков Александр

Николай Озеров пришёл в комментаторы из большого тенниса, где двадцать раз становился чемпионом СССР, а вместе с этим одновременно играл на сцене МХАТа. 28 сентября 1972 года на решающем матче Суперсерии СССР — Канада разозлённый грубой игрой соперников Озеров выдал в эфир: «Такой хоккей нам не нужен!» Фраза мгновенно стала народной и живёт до сих пор в любом виде спорта и даже в быту, а сам Озеров получил ТЭФИ за вклад в развитие телевидения.

Именно это сочетание спортсмена и артиста сделало его комментаторский стиль узнаваемым. У микрофона Озеров проживал матч вместе со зрителями, а не пересказывал его. С 1950 года он вёл репортажи на радио и телевидении, комментировал Олимпийские игры, чемпионаты мира по хоккею и футболу, а его голос стал для нескольких поколений символом большого спорта.

Котэ Махарадзе: грузинская интеллигентность в мире футбольных страстей

Котэ Махарадзе: легенда советского футбольного эфира.Фото © ТАСС /Эдишерашвили Сергей

Актёр грузинского театра и комментатор Котэ Махарадзе с 1957 года превратил репортажи в настоящие спектакли, сохраняя интонацию доброжелательного рассказчика даже в самые напряжённые моменты матча. Свою коронную фразу он произносил в любой паузе игры: «Пока мяч в воздухе, коротко о составах играющих команд». За этой мелочью стояла целая философия настоящего мастера своего дела, поскольку даже доли секунд эфира Котэ умел наполнить смыслом.

Его манера говорить была узнаваема с первых секунд, в ней соединялись театральная выразительность, мягкий юмор и уважение к зрителю. Махарадзе не просто комментировал происходящее на поле, а приглашал слушателя стать участником большого живого действия, где у каждого паса, паузы и эмоции было своё место.

Владимир Маслаченко: бывший вратарь в роли комментатора

Владимир Маслаченко: вратарь, ставший комментатором. Фото © ТАСС / Уткин Игорь

Легендарный вратарь Владимир Маслаченко стал спортивным комментатором на Центральном телевидении и Всесоюзном радио в 1970 году. С 1973 года начал вести спортивные репортажи в главной информационной программе «Время». Его работа отличалась тем, что в ней чувствовался взгляд человека из большого футбола. Маслаченко видел не только красивый удар или опасный момент, но и то, как команда перестраивается, где рождается свободная зона и почему одна передача может изменить весь ход игры.

Маслаченко больше десяти лет защищал ворота сборной СССР и «Спартака», а потом первым среди комментаторов стал разбирать тактику в эфире. На Олимпиаде 1988 года в финале с Бразилией за секунды до победного гола Юрия Савичева он взмолился: «Убегай, забивай, я тебя умоляю!», и мяч оказался в воротах. Фраза стала одним из самых цитируемых моментов советского спортивного телевидения.

Виктор Гусев: тридцать лет у микрофона и фраза на прощание

Виктор Гусев и его фирменное «Берегите себя».Фото © ТАСС /СПОРТ-ЭКСПРЕСС / Александр ФЕДОРОВ

Гусев пришёл на телевидение в 1992 году и с тех пор комментировал восемь финалов чемпионатов мира и Европы, пятнадцать Олимпиад и трижды получил ТЭФИ. За ним закрепилась мистическая репутация нефартового комментатора, но сам Гусев реагировал спокойно: «Серьёзно к этому относиться не стоит». Прочнее всего в истории закрепилась его прощальная фраза «Берегите себя», которую потом повторяли даже далёкие от спорта телеведущие.

Геннадий Орлов: голос питерского футбола на протяжении десятилетий

Геннадий Орлов: голос «Зенита» на протяжении десятилетий. Фото © ТАСС /Максим Константинов

Для целого поколения болельщиков «Зенита» голос Геннадия звучит так же узнаваемо, как гимн клуба перед матчем. Орлов начал свою телевизионную карьеру в 1973 году. Изначально он работал спортивным журналистом и репортером, а с 1974 года стал регулярно вести футбольные репортажи, заняв место ушедшего из жизни комментатора Виктора Набутова. Комментатор прославился особой манерой борьбы с трудными иностранными фамилиями, а его эмоциональные реплики быстро становились интернет-мемами. Например, в матче «Зенита» с «Мольде» техничный приём полузащитника гостей Орлов оценил так: «Браво! Как пельмень поймал пельмешку на вилку. На носок ноги! Молодец».

Василий Уткин: комментатор, который превратил футбол в интеллектуальное шоу

Василий Уткин и девиз «Играйте в футбол». Фото © ТАСС / Астапкович Владимир

Уткин пришёл на НТВ в середине 90-х и стал голосом телепроекта «Футбольный клуб», который двадцать лет предлагал зрителям остроумную аналитику вместо сухих сводок. Каждый репортаж он завершал фразой, ставшей девизом всей карьеры: «Играйте в футбол». Дважды лауреат ТЭФИ, Уткин озвучивал игры FIFA и писал книги, а скончался в марте 2024 года.

Василий Уткин был не только комментатором, но и автором, ведущим, блогером, а также одним из совладельцев Sports.ru и создателей медийного клуба «Эгриси». В нём соединялись ирония, эрудиция, независимость и тонкое чувство фразы, поэтому его репортажи запоминались не только счётом матча, но и его умением превратить игру в большой дружеский разговор со зрителем. К сожалению, 19 марта 2024 года Василий Уткин ушёл из жизни из-за острой закупорки сосуда, но его наследие навсегда останется в сердцах зрителей.

Семь голосов — семь совершенно разных эпох отечественного спорта. Но что объеденяет этих комментаторов? Редакция Life.ru полагает, что быть спортивным журналистом значит — делать спорт частью истории нашей большой страны. Именно талант, мастерство и страсть к своему делу, так горячо полюбили болельщики. Кстати, недавно мы рассказали, как на чемпионате мира по футболу Турция долбила по воротам 62 раза и пролетела, а Кабо-Верде идёт дальше.