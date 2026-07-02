Выведший сборную Бельгии в 1/8 гол стал самым поздним в истории чемпионатов мира

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс установил рекорд чемпионатов мира по футболу, забив самый поздний гол в истории турнира.

В матче 1/16 финала против сборной Сенегала хавбек реализовал пенальти на 124-й минуте 44-й секунде встречи. Этот гол стал победным и позволил бельгийцам выиграть со счётом 3:2 в дополнительное время.