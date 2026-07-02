Выведший сборную Бельгии в 1/8 гол стал самым поздним в истории чемпионатов мира
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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс установил рекорд чемпионатов мира по футболу, забив самый поздний гол в истории турнира.
В матче 1/16 финала против сборной Сенегала хавбек реализовал пенальти на 124-й минуте 44-й секунде встречи. Этот гол стал победным и позволил бельгийцам выиграть со счётом 3:2 в дополнительное время.
Благодаря победе сборная Бельгии вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с командой США. Американцы ранее обыграли Боснию и Герцеговину — 2:0.
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