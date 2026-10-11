Андреева сравнялась с Пегулой по числу побед в сезоне WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала 50-ю победу в нынешнем сезоне и сравнялась по этому показателю с американкой Джессикой Пегулой. Юбилейный успех 19-летней спортсменке принёс полуфинальный матч турнира WTA-1000 в Пекине, где она уверенно обыграла чешку Николу Бартунькову.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Для выхода в решающую стадию соревнований ей потребовались один час и 14 минут. Победа позволила Андреевой догнать Пегулу по количеству выигранных поединков в женском туре за 2026 год.

При этом выступление в китайской столице уже гарантировало Мирре историческое достижение в мировом рейтинге. Независимо от результата финала она впервые в карьере поднимется на третью строчку классификации WTA. Сейчас отечественная спортсменка занимает пятое место.

В решающем поединке, запланированном на 11 октября, Андреева должна встретиться с победительницей противостояния китаянки Чжэн Циньвэнь и бельгийки Элизе Мертенс. Для россиянки это четвёртый выход в финал турнира категории WTA-1000. На её счету уже шесть титулов Женской теннисной ассоциации.

В 2025 году Мирра побеждала на престижных соревнованиях в Дубае и Индиан-Уэллсе. Ещё более значимого успеха она добилась в июне нынешнего сезона, когда впервые выиграла турнир Большого шлема. Тогда Андреева стала чемпионкой Открытого первенства Франции — «Ролан Гаррос».

Ранее Life.ru сообщал, что Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Пекине и впервые отобралась на Итоговый чемпионат WTA в одиночном разряде. Путёвку в следующую стадию она получила после победы над украинкой Дарьей Снигур со счётом 6:2, 6:2. Участие в заключительном соревновании сезона гарантировано восьми лучшим теннисисткам года.