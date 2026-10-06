Андреева вышла в четвертьфинал Пекина и отобралась на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине и впервые в карьере гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.

В матче четвёртого круга Андреева, получившая четвёртый номер посева, уверенно обыграла украинку Дарью Снигур. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

За выход в полуфинал Андреева поспорит с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой, посеянной под пятым номером, и россиянкой Екатериной Александровой, имеющей 19-й номер посева.

Успех в Пекине также позволил Андреевой впервые квалифицироваться на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. В соревновании выступят восемь лучших теннисисток сезона. В прошлом сезоне она квалифицировалась в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер, однако дуэт уступил во всех трёх матчах группового этапа.

Ранее Life.ru рассказывал, что первая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с турнира в Ухане из-за травмы. Соревнования пройдут с 12 по 18 октября.