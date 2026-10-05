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Опубликовано 5 октября, 21:53

«Я в шоке»: Джокович высказался о дисквалификации Медведева

Джокович сравнил дисквалификацию Медведева со своим случаем на US Open

Даниил Медведев. Обложка © TASS / Achmad Ibrahim

Даниил Медведев. Обложка © TASS / Achmad Ibrahim

Новак Джокович прокомментировал дисквалификацию Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине. Россиянин не смог завершить матч против сербского теннисиста после инцидента со зрителем.

Джокович признался, что понимает состояние Медведева, поскольку сам пережил дисквалификацию на турнире «Большого шлема». Серб вспомнил свой матч на US Open — 2020, когда до победы ему оставалось всего три очка.

«Мне также жаль Даниила, ведь я прекрасно знаю, каково это — получить дисквалификацию в матче по такой причине. Меня самого дисквалифицировали на US Open — 2020. До победы оставалось всего три очка», — сказал Джокович журналистам на корте.

Сербский теннисист также отметил высокий уровень прошедшего матча. По его словам, встреча получилась невероятной.

Джоковича дисквалифицировали на US Open — 2020 после того, как он выбил мяч в сторону и попал им в линейного судью.

«Почувствовал себя ужасно»: Медведев объяснился за удар мячом в зрителя
«Почувствовал себя ужасно»: Медведев объяснился за удар мячом в зрителя

Как писал Life.ru, в полуфинале турнира в Пекине Медведева дисквалифицировали во втором сете матча против Джоковича. Россиянин отправил мяч в сторону трибун, после чего тот попал в лицо зрителю. Судья принял решение снять Медведева с матча.

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Лия Мурадьян
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