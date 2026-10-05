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Опубликовано 5 октября, 19:26

«Почувствовал себя ужасно»: Медведев объяснился за удар мячом в зрителя

Медведев хочет лично извиниться перед пострадавшим от его мяча болельщиком

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Даниил Медведев надеется лично извиниться перед болельщиком, в которого попал мячом во время полуфинала турнира ATP в Пекине. Об этом теннисист рассказал на пресс-конференции после дисквалификации, его слова приводит «Спортс».

«В первую очередь мне очень жаль болельщика. Я попытаюсь с ним связаться, если он этого захочет. Надеюсь, смогу лично извиниться и узнать, как он себя чувствует», — сказал россиянин.

Медведев назвал произошедшее несчастным случаем. По его словам, он ударил по отскочившему мячу, чтобы тот не улетел за пределы корта, и не действовал в порыве злости. Спортсмен признался, что почувствовал ужас, когда понял, что попал по случайному человеку.

«Я никогда не оказывался в такой ситуации», — заверил Медведев.

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Напомним, инцидент произошёл во втором сете встречи с Новаком Джоковичем, когда серб подавал на матч. Мяч попал болельщику в глаз, после чего судья дисквалифицировал Медведева.

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Татьяна Миссуми
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