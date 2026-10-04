Медведев назвал Джоковича «сумасшедшим» из-за уровня его игры в 39 лет

Российский теннисист Даниил Медведев назвал Новака Джоковича «сумасшедшим» из-за того, насколько высокий уровень игры серб сохраняет в 39 лет. Своей оценкой он поделился в интервью Tennis TV после выхода в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине.

«Новак — сумасшедший. Он уже старый, не будем врать, но всё ещё может играть очень здорово. Конечно, немного хуже, чем раньше, когда брал по три турнира Большого шлема в год, но всё равно это очень сложный соперник», — сказал Медведев.

Слова россиянина прозвучали ещё до завершения четвертьфинального матча Джоковича с Александром Зверевым. В итоге серб выиграл встречу со счётом 4:6, 6:4, 6:4 и стал соперником Медведева по полуфиналу.

Для Джоковича эта победа стала 32-й подряд на China Open. Он остаётся непобеждённым на турнире в Пекине и в 2026 году претендует на седьмой титул соревнований.

Серб является 24-кратным победителем турниров Большого шлема и обладателем 101 одиночного титула ATP. В Пекине он борется за 102-й трофей в карьере.