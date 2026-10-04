Джокович побил рекорд Надаля и вышел на Медведева в полуфинале Пекина

Новак Джокович продлил безупречную серию на турнире в Пекине до 32 матчей, побил рекорд Рафаэля Надаля и вышел в полуфинал, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. В четвертьфинале 39-летний серб одолел вторую ракетку мира Александра Зверева.

Джокович уступил первый сет, но сумел перевернуть встречу — 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 34 минуты. Серб оформил решающий брейк в десятом гейме третьей партии.

Победа стала для Джоковича 32-й подряд на China Open. Он превзошёл рекорд Рафаэля Надаля по продолжительности беспроигрышной серии на одном турнире с момента дебюта. Испанец выиграл первые 31 матч на «Ролан Гаррос» с 2005 года, прежде чем уступил Робину Сёдерлингу в 2009-м.

Джокович остаётся непобеждённым в Пекине. Он шесть раз участвовал в турнире — в 2009, 2010 и с 2012 по 2015 год — и каждый раз забирал трофей. В 2026-м серб вернулся сюда после 11-летнего перерыва и теперь претендует на седьмой титул.

За место в финале он сыграет с Даниилом Медведевым. Россиянин в четвертьфинале справился с аргентинцем Франсиско Серундоло — 7:6 (7:4), 6:3. Накануне Life.ru рассказывал, как Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа и пробился в восьмёрку сильнейших турнира.

Медведев подошёл к соревнованиям в Пекине после победы на ATP 250 в Ханчжоу. Там россиянин обыграл в финале Андрея Рублёва — 7:5, 6:4 — и завоевал третий титул в сезоне и 24-й в карьере.