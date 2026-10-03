Медведев обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира ATP 500 в Пекине. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Медведев выступает в китайской столице под третьим номером посева, тогда как Штруфф не получил номера при жеребьёвке. Победа вывела россиянина в четвертьфинал соревнований.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча между аргентинцем Франсиско Серундоло и чехом Якубом Меншиком. Последний посеян в Пекине под восьмым номером.

30-летний Медведев занимает шестую строчку мирового рейтинга и остаётся первой ракеткой России. За карьеру он выиграл 24 титула ATP, а в 2022 году в течение 16 недель возглавлял мировой рейтинг.

Главным успехом россиянина на турнирах Большого шлема остаётся победа на US Open — 2021. Всего Медведев шесть раз доходил до финалов «Шлемов», а в 2020 году также выиграл Итоговый турнир ATP.

В Пекин Медведев приехал после победы на турнире ATP 250 в Ханчжоу. 29 сентября он обыграл в российском финале Андрея Рублёва — 7:5, 6:4 — и завоевал свой 24-й титул в туре. Кстати, Рублёв сегодня победил ещё одного россиянина Романа Сафиуллина и также вышел в 1/4 финала, где сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Кроме того, Карен Хачанов поборется за выход в полуфинал с поляком Хубертом Хуркачем.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500, проходит на харде и завершится 6 октября. Его призовой фонд превышает $4 млн. Действующий чемпион Янник Синнер нынешние соревнования пропускает из-за травмы.