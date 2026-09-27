Сборная Украины проиграла в финале Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Чехии обыграла Украину и в 12-й раз стала победителем Кубка Билли Джин Кинг — крупнейшего командного турнира в женском теннисе. Финал прошёл в китайском Шэньчжэне и завершился со счётом 2:0.

Первое очко чешкам принесла Каролина Мухова. Она уверенно победила Ангелину Калинину в двух сетах — 6:2, 6:3.

Во второй встрече Линда Носкова оказалась сильнее Элины Свитолиной — 6:3, 7:6 (7:5). После этого проводить парный матч уже не потребовалось.

Для Чехии этот трофей стал первым с 2018 года и 12-м в истории. Команда занимает второе место по числу побед в турнире, уступая только сборной США, у которой 18 титулов. При этом чешки выиграли 12 из 13 финалов, в которых участвовали.

В нынешнем розыгрыше Чехия прошла весь плей-офф без единого проигранного матча: в четвертьфинале со счётом 2:0 была обыграна Великобритания, а в полуфинале с таким же результатом — Испания. В итоге Катерине Синяковой, одной из сильнейших парных теннисисток мира, так и не пришлось выходить на корт.

Особенным этот титул стал и для капитана чешской команды Барборы Стрыцовой. Ранее она шесть раз выигрывала Кубок в качестве игрока, а теперь стала четвёртой женщиной в истории соревнований, побеждавшей и как теннисистка, и как капитан.

Украина, напротив, впервые добралась до решающего матча. Ещё год назад команда впервые сыграла в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг, а в нынешнем сезоне в полуфинале выбила Италию, которая выиграла два предыдущих розыгрыша подряд.

Турнир проводится с 1963 года. Изначально он назывался Кубком Федерации, позднее — Кубком Фед, а в 2020 году был переименован в честь легендарной американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Сборная России в настоящее время отстранена от международных командных соревнований под эгидой ITF. Последний раз россиянки выигрывали турнир в 2021 году.

Ранее Life.ru писал, что сборная Европы выиграла Кубок Лейвера. Решающий матч выиграл немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев.