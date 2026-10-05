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Опубликовано 5 октября, 17:10

Медведева дисквалифицировали в матче с Джоковичем за попадание мячом в зрителя

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Andy Wong

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Andy Wong

Российского теннисиста Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. Причиной стало попадание мячом в зрителя на трибунах.

Инцидент произошёл во втором сете. Медведев отбил мяч в сторону трибун, после чего тот попал болельщику в лицо. Судья принял решение снять россиянина с матча.

К этому моменту Джокович уже вёл в счёте. Первый сет серб выиграл 7:5, а во втором преимущество составляло 5:3. После дисквалификации Медведева встречу досрочно завершили, а Джокович вышел в финал турнира.

Для сербского теннисиста это очередной успешный матч в Пекине. До полуфинала он прошёл Александра Зверева, победив того в трёх сетах. Медведев в четвертьфинале обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

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А российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине, уступив австралийцу Алексу де Минауру. Россиянин уверенно взял первый сет со счётом 6:1, однако затем проиграл две следующие партии — 2:6, 3:6. Матч продолжался около двух часов. За встречу Рублёв выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 12. Пекинский турнир для него завершился на стадии четвертьфинала.

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