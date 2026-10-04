Рублёв проиграл де Минауру и не вышел в полуфинал турнира АТР в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине. В четвертьфинале он уступил австралийцу Алексу де Минауру в трёх сетах — 6:1, 2:6, 3:6.

Рублёв уверенно начал встречу и отдал сопернику в первой партии всего один гейм. Однако во втором сете де Минаур перехватил инициативу, а затем довёл матч до победы в решающей партии. Встреча продолжалась около двух часов.

За матч россиянин семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 12. Де Минаур сделал один эйс и использовал четыре из 11 возможностей взять подачу соперника.

Рублёв занимает 24-е место в мировом рейтинге, а его соперник располагается на десятой строчке. Для россиянина пекинский турнир завершился на стадии четвертьфинала.

В полуфинале де Минаур сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Тот ранее выбил из турнира ещё одного россиянина Карена Хачанова — 7:6 (7:2), 6:2.

Ранее Life.ru сообщал, что Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине. Встреча завершилась в двух сетах — 6:4, 6:3. На тот момент в четвертьфинал также пробились Рублёв и Хачанов.