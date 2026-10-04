Травма подвела Рыбакину: Первая ракетка мира пропустит «тысячник» в Ухане

Первая ракетка мира Елена Рыбакина не сыграет на турнире WTA 1000 в китайском Ухане из-за проблем со стопой. О снятии представительницы Казахстана сообщила пресс-служба соревнований.

«Мне очень жаль болельщиков, которые ждали моего выступления. Я возьму некоторое время на отдых и восстановление. Спасибо за понимание и постоянную поддержку. Увидимся в следующем году», — приводит слова теннисистки WTA.

Проблемы с ногой беспокоят Рыбакину уже несколько месяцев. В августе она не смогла завершить четвертьфинал турнира в Цинциннати против Иги Свёнтек, после чего спортсменке потребовалось восстановление.

Накануне снятия Рыбакина неожиданно уступила 118-й ракетке мира Алине Чараевой, представляющей Армению, во втором круге турнира в Пекине. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Соревнования в Ухане пройдут с 12 по 18 октября. Турнир относится к категории WTA 1000, действующей чемпионкой является американка Коко Гауфф. В прошлом сезоне Рыбакина дошла здесь до четвертьфинала.

В сентябре Life.ru рассказывал о победе Рыбакиной на US Open. В финале она в трёх сетах обыграла Арину Соболенко и завоевала третий в карьере титул на турнирах Большого шлема.