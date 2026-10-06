Даниил Медведев подарил ракетку болельщику, в которого попал мячом

Российский теннисист Даниил Медведев подарил ракетку с автографом болельщику, которого случайно травмировал мячом во время полуфинала турнира в Пекине. На ракетке он также оставил извинение на английском языке. О подарке сообщают китайские спортивные ресурсы; Hupu приводит публикацию очевидца из Xiaohongshu с фотографией ракетки.

Накануне Медведев лично приехал в больницу к пострадавшему, чтобы узнать о его состоянии и извиниться. По данным журналиста Лоренцо Эрколи, серьёзных травм у зрителя не выявили, однако сам мужчина не захотел раскрывать дополнительные подробности.

Фото © Xiaohongshu

Инцидент произошёл 5 октября в полуфинале China Open против Новака Джоковича. При счёте 5:7, 3:5 россиянин после завершения розыгрыша отбил отскочивший мяч в сторону трибун и попал в находившегося в первом ряду зрителя. После этого Медведева дисквалифицировали, а серб автоматически вышел в финал.

Сам теннисист после матча назвал произошедшее «на 100% случайностью». Он объяснил, что не пытался попасть мячом в зрителей, и сразу выразил желание лично встретиться с пострадавшим.

Ранее Life.ru сообщал, что Медведев уже навестил пострадавшего болельщика в больнице. По имеющимся данным, серьёзных повреждений у мужчины не обнаружили. Днём ранее россиянин публично извинился и говорил, что надеется связаться со зрителем и загладить вину.