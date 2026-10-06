Медведев навестил в больнице зрителя, в которого случайно попал мячом

Российский теннисист Даниил Медведев навестил в больнице зрителя, в которого отбитый им мяч попал во время полуфинала турнира ATP 500 в Пекине. Об этом сообщил журналист Лоренцо Эрколи в соцсети X.

По его данным, болельщик избежал серьёзных травм и сейчас чувствует себя хорошо. При этом мужчина не захотел раскрывать дополнительные сведения о своём состоянии.

Инцидент произошёл 5 октября во втором сете встречи Медведева с Новаком Джоковичем. При счёте 7:5, 5:3 в пользу серба россиянин отбил отскочивший мяч в сторону трибуны, и тот попал в лицо зрителю первого ряда. Пострадавшего вывели с арены сотрудники стадиона. После этого Медведева дисквалифицировали, а Джокович автоматически вышел в финал China Open. Россиянин сразу после матча назвал случившееся случайностью и говорил, что хочет лично связаться с болельщиком и извиниться перед ним. Из-за дисквалификации теннисист потеряет 200 рейтинговых очков и $219 295 призовых, которые полагались ему за выход в полуфинал.