Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 15:00

Шнайдер проиграла Рыбакиной и не вышла в финал турнира WTA в Нинбо

Обложка © ТАСС / VCG

Обложка © ТАСС / VCG

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться в финал турнира WTA 500 в китайском Нинбо. В полуфинале 22-летняя спортсменка уступила первой ракетке мира Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 7:5 в пользу Рыбакиной. Шнайдер выступала на соревнованиях под шестым номером посева.

Для россиянки это уже третье поражение от Рыбакиной в 2026 году. Ранее теннисистки встречались на турнирах в Штутгарте и Цинциннати, где представительница Казахстана также одержала победы в двух партиях.

В финале Рыбакина сыграет с канадкой Лейлой Фернандес. Казахстанская спортсменка защищает титул победительницы турнира в Нинбо.

Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге и имеет пять титулов WTA в одиночном разряде. Её лучшим результатом на турнирах Большого шлема остаётся полуфинал «Ролан Гаррос» 2026 года.

Рыбакина возглавила мировой рейтинг в сентябре после победы на US Open, сместив белоруску Арину Соболенко. На счету 27-летней теннисистки 14 одиночных титулов WTA, включая победу на Итоговом турнире 2025 года.

Соревнования в Нинбо проходят с 19 по 25 октября. Общий призовой фонд турнира составляет около 1,2 миллиона долларов.

Элизабет Абраамян стала первой россиянкой, выигравшей ЧЕ по настольному теннису
Элизабет Абраамян стала первой россиянкой, выигравшей ЧЕ по настольному теннису

Ранее Life.ru сообщал о поражении Дианы Шнайдер от Елены Рыбакиной на турнире в Цинциннати. В августе россиянка уступила представительнице Казахстана в четвёртом круге со счётом 4:6, 4:6 и не смогла выйти в четвертьфинал соревнований категории WTA 1000.

Больше новостей о турнирах, спортсменах и громких событиях на кортах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Теннис
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar