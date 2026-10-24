Шнайдер проиграла Рыбакиной и не вышла в финал турнира WTA в Нинбо

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться в финал турнира WTA 500 в китайском Нинбо. В полуфинале 22-летняя спортсменка уступила первой ракетке мира Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 7:5 в пользу Рыбакиной. Шнайдер выступала на соревнованиях под шестым номером посева.

Для россиянки это уже третье поражение от Рыбакиной в 2026 году. Ранее теннисистки встречались на турнирах в Штутгарте и Цинциннати, где представительница Казахстана также одержала победы в двух партиях.

В финале Рыбакина сыграет с канадкой Лейлой Фернандес. Казахстанская спортсменка защищает титул победительницы турнира в Нинбо.

Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге и имеет пять титулов WTA в одиночном разряде. Её лучшим результатом на турнирах Большого шлема остаётся полуфинал «Ролан Гаррос» 2026 года.

Рыбакина возглавила мировой рейтинг в сентябре после победы на US Open, сместив белоруску Арину Соболенко. На счету 27-летней теннисистки 14 одиночных титулов WTA, включая победу на Итоговом турнире 2025 года.

Соревнования в Нинбо проходят с 19 по 25 октября. Общий призовой фонд турнира составляет около 1,2 миллиона долларов.

Ранее Life.ru сообщал о поражении Дианы Шнайдер от Елены Рыбакиной на турнире в Цинциннати. В августе россиянка уступила представительнице Казахстана в четвёртом круге со счётом 4:6, 4:6 и не смогла выйти в четвертьфинал соревнований категории WTA 1000.