Чешская теннисистка Линда Носкова начала Итоговый турнир WTA с победы над украинкой Мартой Костюк. Встреча группового этапа прошла 8 ноября в американском Индиан-Уэллсе и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Носкова, занимающая восьмую строчку мирового рейтинга, уверенно выиграла первый сет, а во второй партии удержала преимущество и довела встречу до победы. Костюк располагается на десятой позиции рейтинга WTA.

Для 21-летней чешской теннисистки эта победа стала 41-й в сезоне. Таким образом, Носкова установила личный рекорд по количеству выигранных матчей за календарный год, превзойдя результат 2025-го.

Обе спортсменки выступают в первой группе Итогового турнира. Их соперницами также станут американки Коко Гауфф и Джессика Пегула. По итогам группового этапа две лучшие теннисистки выйдут в полуфинал.

Носкова и Костюк встретились уже в четвёртый раз за 2026 год. Ранее чешка обыгрывала украинку в полуфинале Уимблдона и четвёртом круге US Open. Единственную победу над Носковой в нынешнем сезоне Костюк одержала на турнире в Мадриде.

Ранее Life.ru рассказывал, что первая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с Итогового турнира WTA из-за проблем со здоровьем. Представляющая Казахстан уроженка Москвы призналась, что физически не готова выступать на соревнованиях. Именно её место в основной сетке заняла Марта Костюк, получившая возможность дебютировать на Итоговом турнире.