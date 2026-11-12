Российская теннисистка Мирра Андреева досрочно обеспечила себе место в полуфинале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). В матче второго тура группового этапа 19-летняя россиянка обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счётом 6:4, 6:0.

Встреча прошла в американском Индиан-Уэллсе. В первом сете Андреева уступала со счётом 1:3, однако сумела переломить ход игры и выиграла 11 геймов подряд, включая всю вторую партию, в которой не отдала сопернице ни одного гейма.

Для россиянки эта победа стала второй на турнире. Ранее она обыграла украинку Элину Свитолину с аналогичным счётом 6:4, 6:0. Благодаря двум победам Андреева досрочно заняла первое место в своей группе и вышла в полуфинал.

В заключительном туре группового этапа Андреева встретится с чешкой Каролиной Муховой. Соболенко сыграет со Свитолиной, а победительница этого матча получит вторую путёвку в полуфинал от группы.

Впоследствии Мирра Андреева дошла до финала и выиграла титул. Все пять побед россиянки на Итоговом турнире WTA 2026 перечислены в итоговом обзоре Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожать руку Мирре Андреевой после поражения на Итоговом турнире WTA. Россиянка одержала уверенную победу со счётом 6:4, 6:0 за час и восемь минут. После завершения встречи обе спортсменки подошли к судье на вышке, однако традиционного рукопожатия между соперницами не последовало.