Предложения представлять другую страну поступали 19-летней российской теннисистке Дарье Егоровой, однако спортсменка сохранила российское спортивное гражданство.

«Предложения поступали, но, как мы видим, я продолжаю выступать за свою страну», — рассказала она в интервью «Чемпионату».

Теннисистка также призналась, что собственных средств и поддержки семьи пока недостаточно для поездок на соревнования и полноценных тренировок. Покрывать эти расходы помогают спонсоры.

Победа в Стамбуле привлекла к ней дополнительное внимание: появились предложения от агентств, которые сейчас обсуждаются. Прежде столь заметного интереса с их стороны не было, отметила спортсменка.