Российская теннисистка Мирра Андреева уверенно разобралась с украинкой Элиной Свитолиной на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе. После окончания встречи Свитолина не стала подходить к сопернице для традиционного рукопожатия, ограничившись приветствием судьи на вышке.

После матча обе спортсменки подошли к судье, но традиционного обмена рукопожатиями между соперницами не произошло. Подобные жесты между некоторыми российскими и украинскими теннисистками отсутствуют уже несколько лет.

Теннисистки встретились вновь в финале турнира, и Андреева снова победила. Чем завершился финал Андреева — Свитолина на WTA Finals 2026, рассказывает Life.ru.

Напомним, Мирра Андреева уверенно разобралась с Элиной Свитолиной на дебютном для себя Итоговом турнире WTA. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:4, а во втором полностью переиграла украинскую спортсменку — 6:0. Весь матч продлился около часа и восьми минут.