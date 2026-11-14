Российская теннисистка Мирра Андреева одержала третью победу подряд на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе. В заключительном матче группового этапа 19-летняя спортсменка уверенно обыграла соотечественницу Диану Шнайдер и вышла в полуфинал с безупречным результатом.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой. На победу третьей ракетке мира потребовалось всего 54 минуты. Шнайдер, занимающая 11-ю строчку мирового рейтинга, сумела взять лишь три гейма за весь матч.

Изначально соперницей Андреевой должна была стать представительница Чехии Каролина Мухова. Однако незадолго до встречи она отказалась от участия из-за проблем с желудком. Чешская теннисистка уже проиграла два матча и лишилась шансов на выход в плей-офф, поэтому вместо неё на корт вышла запасная участница турнира Шнайдер.

Для Андреевой эта победа стала третьей на групповом этапе. Ранее россиянка с одинаковым счётом 6:4, 6:0 обыграла украинку Элину Свитолину и белоруску Арину Соболенко. Таким образом, Мирра завершила выступление в группе без единого проигранного сета.

Теперь россиянке предстоит полуфинальная встреча с американкой Джессикой Пегулой, которая заняла второе место в соседней группе. Матч состоится 14 ноября. Для Андреевой нынешний Итоговый турнир стал дебютным в одиночном разряде.

В июне 2026 года Андреева завоевала свой первый титул Большого шлема, победив на «Ролан Гаррос». Всего на её счету шесть одиночных титулов WTA. Примечательно, что с нынешней соперницей Дианой Шнайдер она выступала в парном разряде на Олимпийских играх 2024 года, где россиянки завоевали серебряные медали.

Победой над Шнайдер Мирра вышла в полуфинал, а позднее выиграла весь турнир. Подробнее — все результаты Мирры Андреевой на WTA Finals 2026.