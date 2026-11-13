Россиянка Диана Шнайдер заменит чешскую теннисистку Каролину Мухову в матче против Мирры Андреевой на Итоговом турнире WTA. Мухова отказалась от заключительной встречи группового этапа из-за проблем с желудком. По информации Canal+, спортсменка испытывает расстройство пищеварения.

Матч состоится 13 ноября в американском Индиан-Уэллсе и начнётся в 23:00 по московскому времени. Шнайдер приехала на турнир в качестве запасной участницы и теперь получила возможность выйти на корт вместо выбывшей чешки.

Мухова завершает выступление без единой победы. В первых двух встречах она уступила белоруске Арине Соболенко и украинке Элине Свитолиной, после чего потеряла даже математические шансы на выход в полуфинал.

Для Андреевой неожиданная замена соперницы уже ничего не меняет в турнирном положении. Девятнадцатилетняя россиянка досрочно выиграла свою группу и обеспечила себе место в полуфинале, где 14 ноября встретится с американкой Джессикой Пегулой. Итоговый турнир WTA проходит с 8 по 15 ноября, его призовой фонд составляет 10 миллионов долларов.

После замены соперницы Андреева завершила групповой этап без поражений, а затем завоевала титул. Все матчи Мирры Андреевой на WTA Finals 2026 — в итоговом материале Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал о разгроме Арины Соболенко, благодаря которому Мирра Андреева досрочно пробилась в полуфинал Итогового турнира. Россиянка победила вторую ракетку мира со счётом 6:4, 6:0, выиграв 11 геймов подряд. До этого она с таким же результатом обыграла Элину Свитолину и стала самой молодой полуфиналисткой соревнований с 2009 года.