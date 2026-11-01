Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира категории WTA 500 в Токио. В решающем матче 22-летняя спортсменка обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес в трёх сетах — 6:4, 5:7, 6:2. Для россиянки этот титул стал первым в 2026 году и шестым в профессиональной карьере.

Финальная встреча состоялась 1 ноября и продолжалась два часа 18 минут. Шнайдер уверенно начала матч и забрала первую партию со счётом 6:4. Однако во втором сете Фернандес сумела перехватить инициативу и восстановить равенство, выиграв со счётом 7:5.

Судьба чемпионского титула решалась в третьем сете. В его начале россиянка отыграла три брейк-пойнта, после чего смогла переломить ход встречи. Шнайдер взяла решающую партию со счётом 6:2 и завершила турнир победой.

Путь к финалу также оказался для россиянки непростым. В четвертьфинале она одержала волевую победу над представительницей Филиппин Александрой Эалой — 2:6, 7:6, 6:4. В полуфинале Шнайдер справилась с 18-летней словачкой Мией Поганковой — 6:4, 7:6.

Для российской спортсменки победа в Токио стала особенно важной после продолжительной паузы без титулов. В 2026 году она впервые добралась до финала турнира WTA и сразу сумела завоевать трофей. Примечательно, что Шнайдер выиграла все шесть финалов турниров основного тура WTA, в которых участвовала.

Ранее Life.ru сообщал о поражении Дианы Шнайдер от Екатерины Александровой в полуфинале турнира WTA 500 в Нинбо. Тогда российские теннисистки встретились 18 октября 2025 года, а победу со счётом 6:3, 6:4 одержала Александрова, вышедшая в финал соревнований.