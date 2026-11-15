Российская теннисистка Мирра Андреева стала финалисткой Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В полуфинале 19-летняя спортсменка победила американку Джессику Пегулу в двух сетах — 6:3, 6:4.

Андреева выиграла полуфинал wta. Видео © X / wta

Матч продолжался 1 час 25 минут. Андреева выиграла 54% всех разыгранных очков, тогда как на счету её соперницы оказалось 46%. Россиянка также заметно превзошла Пегулу по количеству активно выигранных мячей: 17 виннеров против 12.

Ещё одним фактором стала разница в невынужденных ошибках. Мирра допустила 26 таких промахов, американка — 32. Кроме того, Андреева подала два эйса, а её соперница не выполнила ни одной подачи навылет. В финале россиянка сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся чешка Линда Носкова и украинка Элина Свитолина.

После победы над Джессикой Пегулой Андреева выиграла и решающий матч: полная история её выступления, соперницы и счёт финала — в обзоре WTA Finals 2026 на Life.ru.

Ранее Мирра Андреева одержала третью победу подряд на Итоговом турнире. В заключительном матче группового этапа 19-летняя спортсменка уверенно обыграла соотечественницу Диану Шнайдер и вышла в полуфинал с безупречным результатом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой. На победу третьей ракетке мира потребовалось всего 54 минуты. Шнайдер, занимающая 11-ю строчку мирового рейтинга, сумела взять лишь три гейма за весь матч.