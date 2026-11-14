На Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) определились все участницы полуфинала. За выход в решающий матч поборются россиянка Мирра Андреева, украинка Элина Свитолина, американка Джессика Пегула и чешка Линда Носкова.

Последней путёвку в четвёрку сильнейших оформила Свитолина. Она обыграла Арину Соболенко, лишив первую ракетку мира возможности продолжить борьбу за трофей. Андреева закончила эту стадию с тремя победами. Россиянка оказалась сильнее Свитолиной, Соболенко и соотечественницы Дианы Шнайдер. Встреча с последней завершилась со счётом 6:2, 6:1. Пегула обеспечила себе место в полуфинале после матча с Носковой.

В полуфинале Андреева встретится с Пегулой, а Свитолина сыграет против Носковой. Матчи состоятся 14 ноября, финал запланирован на следующий день.

Победительницей турнира в итоге стала Мирра Андреева. С кем она играла, как завершился финал и какие рекорды установила — в итогах WTA Finals 2026 на Life.ru.