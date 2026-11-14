Стали известны все участницы полуфинала Итогового турнира WTA
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На Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) определились все участницы полуфинала. За выход в решающий матч поборются россиянка Мирра Андреева, украинка Элина Свитолина, американка Джессика Пегула и чешка Линда Носкова.
Последней путёвку в четвёрку сильнейших оформила Свитолина. Она обыграла Арину Соболенко, лишив первую ракетку мира возможности продолжить борьбу за трофей. Андреева закончила эту стадию с тремя победами. Россиянка оказалась сильнее Свитолиной, Соболенко и соотечественницы Дианы Шнайдер. Встреча с последней завершилась со счётом 6:2, 6:1. Пегула обеспечила себе место в полуфинале после матча с Носковой.
В полуфинале Андреева встретится с Пегулой, а Свитолина сыграет против Носковой. Матчи состоятся 14 ноября, финал запланирован на следующий день.
Победительницей турнира в итоге стала Мирра Андреева. С кем она играла, как завершился финал и какие рекорды установила — в итогах WTA Finals 2026 на Life.ru.
Ранее Life.ru писал, что предложения представлять другую страну поступали 19-летней теннисистке Дарье Егоровой, однако спортсменка сохранила российское спортивное гражданство. Она также призналась, что собственных средств и поддержки семьи пока недостаточно для поездок на соревнования и полноценных тренировок. Покрывать эти расходы помогают спонсоры.