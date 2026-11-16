Российская теннисистка Мирра Андреева может стать первой ракеткой мира уже в 2027 году. Такую возможность допустил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев после победы 19-летней спортсменки на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Да, вполне может стать первой в мире. В такой игре, конечно, она [показывает] стабильность на высокой степени надежности. Поэтому, если по календарю будет играть грамотно, может быть, [станет] первой ракеткой мира в следующем году», — заявил Тарпищев.

Накануне Андреева впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA, проходивший в американском Индиан-Уэллсе. В финале россиянка обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась около часа и 48 минут.

Андреева прошла весь турнир без единого поражения и не отдала соперницам ни одного сета. На групповом этапе она победила Свитолину, Арину Соболенко и Диану Шнайдер, а в полуфинале оказалась сильнее американки Джессики Пегулы. Этот титул сделал Мирру второй россиянкой в истории, выигравшей Итоговый турнир WTA. Первой была Мария Шарапова, добившаяся такого успеха в 2004 году.

Благодаря выступлению в Индиан-Уэллсе Андреева завершит сезон на второй строчке мирового рейтинга после уроженки Москвы Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Ранее Life.ru сообщал, что Мирра Андреева не считает первую строчку рейтинга своей главной целью. По словам спортсменки, для неё гораздо важнее побеждать на турнирах и совершенствовать игру. Россиянка объяснила, что чрезмерная концентрация на рейтинге создаёт дополнительное давление, которого она старается избегать.