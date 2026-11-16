Легендарная теннисистка Мартина Навратилова предрекла 19-летней россиянке Мирре Андреевой большое будущее после триумфа на Итоговом турнире WTA. По мнению 18-кратной чемпионки турниров Большого шлема, российская спортсменка способна в ближайшее время возглавить мировой рейтинг. Об этом Навратилова заявила в интервью официальному сайту Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Она станет суперзвездой. Она может стать первой ракеткой мира уже после Австралии», — заявила Навратилова.

Особенно бывшую теннисистку впечатлила подача Андреевой. По её словам, россиянка уже разгоняет мяч до 120 миль в час (193 км/ч), причём делает это без предельных усилий. Благодаря росту, физическим данным и отточенной технике Мирра в будущем может подавать со скоростью 130 миль в час — почти 209 км/ч.

Навратилова также обратила внимание на психологическую устойчивость молодой спортсменки. В матче против Арины Соболенко Андреева уступала со счётом 1:4 в первом сете, однако сумела выиграть 11 геймов подряд. По мнению экс-чемпионки, россиянка научилась контролировать эмоции даже в самых напряжённых ситуациях.

При этом Навратилова считает, что Андреевой ещё есть над чем работать. Она посоветовала теннисистке чаще выходить к сетке и совершенствовать укороченные удары. По её оценке, россиянка уже заметно улучшила игру с лёта и передвижение по корту, но способна стать ещё опаснее для соперниц.