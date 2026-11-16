Мирра Андреева выиграла Mercedes на WTA Finals, но не может им управлять
Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP / Gregory Bull
Российская теннисистка Мирра Андреева получила эксклюзивный фиолетовый Mercedes-AMG SL 55 за победу на Итоговом турнире WTA, однако пока не сможет самостоятельно ездить на роскошном кабриолете. Как сообщает India Today, у 19-летней спортсменки до сих пор нет водительских прав, поэтому необычный трофей стал для неё дополнительным стимулом освоить вождение.
Автомобиль в уникальном ультрафиолетовом цвете изготовили специально для победительницы турнира. Андреева получила ключи прямо на церемонии награждения и сразу забралась на водительское сиденье. В салоне её ждал ещё один сюрприз — персональная гравировка с именем чемпионки.
Россиянка отнеслась к ситуации с юмором. Она призналась, что теперь у неё появилась отличная мотивация как можно скорее получить права. При этом Мирра не исключила, что пока придётся довольствоваться ролью пассажирки. По словам теннисистки, в её команде пять человек, так что желающие подвезти чемпионку наверняка найдутся.
Ранее Life.ru рассказывал о триумфальной победе Мирры Андреевой на Итоговом турнире WTA. В финале 19-летняя россиянка обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3 и стала первой представительницей России за 22 года, завоевавшей этот титул. Последней отечественной теннисисткой, которой покорился турнир, была Мария Шарапова в 2004 году. Андреева выиграла все пять матчей без потери сета, заработав 3,37 миллиона долларов и 1500 рейтинговых очков.