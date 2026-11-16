Российская теннисистка Мирра Андреева получила эксклюзивный фиолетовый Mercedes-AMG SL 55 за победу на Итоговом турнире WTA, однако пока не сможет самостоятельно ездить на роскошном кабриолете. Как сообщает India Today, у 19-летней спортсменки до сих пор нет водительских прав, поэтому необычный трофей стал для неё дополнительным стимулом освоить вождение.

Автомобиль в уникальном ультрафиолетовом цвете изготовили специально для победительницы турнира. Андреева получила ключи прямо на церемонии награждения и сразу забралась на водительское сиденье. В салоне её ждал ещё один сюрприз — персональная гравировка с именем чемпионки.

Россиянка отнеслась к ситуации с юмором. Она призналась, что теперь у неё появилась отличная мотивация как можно скорее получить права. При этом Мирра не исключила, что пока придётся довольствоваться ролью пассажирки. По словам теннисистки, в её команде пять человек, так что желающие подвезти чемпионку наверняка найдутся.