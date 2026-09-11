«Ангел Смерти» Йозеф Менгеле мог прятаться в Швейцарии после побега из Германии

Йозеф Менгеле, известный как «Ангел Смерти», после побега из Германии мог скрываться в Швейцарии. Об этом говорится в 200-страничном отчёте швейцарской разведки, доступ к которому разрешил суд после обращения историка.

По данным документа, Менгеле мог бывать в Швейцарии, когда уже числился в международном розыске, либо планировал уехать туда под чужим именем. Швейцарские власти настаивали на рассекречивании только в 2071 году «для защиты упомянутых лиц», но суд встал на сторону исследователя.

После войны Менгеле получил документы с вымышленными данными, которые позволили ему покинуть Европу. Как и некоторые другие нацистские преступники, он скрывался в Латинской Америке. Ранее Fox News на основе архивов выяснил, что Менгеле жил в Аргентине под своим настоящим именем, и местные спецслужбы были об этом осведомлены.