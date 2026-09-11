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Регион
Опубликовано 11 сентября, 10:06

«Ангел Смерти» Йозеф Менгеле мог прятаться в Швейцарии после побега из Германии

Обложка © ТАСС / dpa

Обложка © ТАСС / dpa

Йозеф Менгеле, известный как «Ангел Смерти», после побега из Германии мог скрываться в Швейцарии. Об этом говорится в 200-страничном отчёте швейцарской разведки, доступ к которому разрешил суд после обращения историка.

По данным документа, Менгеле мог бывать в Швейцарии, когда уже числился в международном розыске, либо планировал уехать туда под чужим именем. Швейцарские власти настаивали на рассекречивании только в 2071 году «для защиты упомянутых лиц», но суд встал на сторону исследователя.

После войны Менгеле получил документы с вымышленными данными, которые позволили ему покинуть Европу. Как и некоторые другие нацистские преступники, он скрывался в Латинской Америке. Ранее Fox News на основе архивов выяснил, что Менгеле жил в Аргентине под своим настоящим именем, и местные спецслужбы были об этом осведомлены.

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Напомним, аргентинские власти обнародовали рассекреченное досье на нацистов, укрывшихся в стране после Второй мировой войны, — более 1850 документов, включая данные на Йозефа Менгеле, известного как «Доктор Смерть». Российский историк в беседе с Life.ru отметил, что эти материалы позволят глубже понять зверства Менгеле, проводившего бесчеловечные эксперименты над узниками концлагерей, включая детей и двойняшек.

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Анастасия Никонорова
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