Анталью накрыло дымом: Лесные пожары добрались до окрестностей аэропорта, туристы бегут от огня

Сильные лесные пожары охватили районы Аксу и Кумлуджа в Турции. Жители и туристы жалуются на густой дым и запах гари, а отдыхающие уже начали уезжать в другие города. При неблагоприятном направлении ветра последствия возгораний могут затронуть работу аэропорта Антальи. Об этом отдыхающие рассказали SHOT.

Пожары в Анталье угрожают работе аэропорта, туристы жалуются на дым. Видео © Х / HINT News

Лесные пожары продолжают распространяться в окрестностях Антальи, несмотря на масштабную работу спасателей. По словам российских туристов, находящихся на курорте, дым и запах гари уже ощущаются в городе. Некоторые отдыхающие решили не ждать развития ситуации и перебраться в другие населённые пункты. Особое внимание сейчас приковано к международному аэропорту Антальи. Пока воздушная гавань работает в штатном режиме и принимает и отправляет рейсы.

Однако при изменении направления ветра плотный дым может переместиться к аэропорту, что потенциально способно привести к задержкам, перенаправлению самолётов на запасные аэродромы или временному ограничению взлётов. Возгорание началось вечером 7 сентября в районе Караоз муниципалитета Аксу, расположенного к востоку от центра Антальи. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился на новые территории. Очаг находится примерно в 15–20 километрах от курортных районов Кунду и Лара.

С огнём борются сразу несколько групп спасателей и пожарных. В операции задействовали семь самолётов, 13 вертолётов, 32 пожарные машины, семь бульдозеров и 62 автоцистерны с водой. Всего к ликвидации последствий пожара привлекли 232 человека. Работа осложняется сильным ветром, который способствует распространению пламени.

Во время тушения пострадали несколько сотрудников лесничества. Они надышались дымом, после чего им оказали необходимую медицинскую помощь. Ситуация остаётся напряжённой, однако на данный момент аэропорт Антальи продолжает обслуживать пассажирские рейсы.

Тем временем лесные пожары в провинции Анталья продолжаются третий день. В районе Аксу сильный ветер способствовал распространению огня: пламя с лесной территории возле кварталов Караёз, Экшили, Кызыллы и Чамлыбель перекинулось в соседний Кепез. В Серике спасательные службы также продолжают ликвидировать последствия новых возгораний.