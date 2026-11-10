В подмосковном Талдоме врачи спасли женщину, которая две недели не обращалась за медицинской помощью при развивающемся аппендиците. В больницу её доставили уже в критическом состоянии — с терминальным перитонитом и заражением крови. Лечение заняло 45 дней, об этом Life.ru сообщили в подмосковном Минздраве.

Самочувствие пациентки постепенно ухудшалось, пока скорая не привезла её с острой болью в животе в хирургическое отделение Дубненской больницы в Талдоме. УЗИ и КТ показали тяжёлые осложнения запущенного аппендицита.

За 14 дней отросток подвергся гангренозным изменениям — фактически сгнил и отделился. Сформировавшийся вокруг него воспалительный инфильтрат разрушился, и гной с кишечным содержимым попали в брюшную полость. Развилось обширное воспаление, угрожавшее жизни женщины.

Хирурги выбрали многоэтапное лечение с минимальными разрезами.

«Состояние было крайне тяжёлым. Вместо одной большой и травматичной операции мы выбрали более бережный, многоэтапный подход. Было принято решение оперировать малоинвазивно. Мы выполнили восемь повторных щадящих лапароскопических операций. Через маленькие проколы мы раз за разом промывали брюшную полость, убирая гной и некротические ткани», — рассказал заведующий отделением хирургии в Талдоме Вадим Афроськин.

Пациентка провела 33 дня в отделении анестезиологии и реанимации. После интенсивного лечения и реабилитации она снова смогла самостоятельно ходить. На 45-е сутки женщину выписали под амбулаторное наблюдение.

Ранее Life.ru рассказывал, как подмосковные хирурги спасли мужчину, проглотившего зубочистку. Его госпитализировали с подозрением на аппендицит, однако причиной боли оказался острый предмет, повредивший кишечник. Зубочистку извлекли во время операции.